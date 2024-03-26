اليوم السابع
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فيديو.. لحظة انهيار جسر بالتيمور الأمريكية بعد اصطدام سفينة بأحد أعمدته

الثلاثاء، 26 مارس 2024 10:52 ص
فيديو.. لحظة انهيار جسر بالتيمور الأمريكية بعد اصطدام سفينة بأحد أعمدته لحظة انهيار الجسر
كتبت ريم عبد الحميد

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نشرت وسائل الإعلام الأمريكية لقطات فيديو توثق لحظة انهيار جسر فرانسيس سكوت كى، فى مدينة بالتيمور الأمريكية بعد اصطدام سفينة به.

وبحسب ما ذكرت "سى إن إن"، فقد تم تحويل كل المرور، ولم يتضح ما إذا كان أحدا قد تعرض للإصابة وفقا لهيئة المواصلات فى ولاية ماريلاند.

 

وقال عمدة مدينة بالتيمور براندون سكوت فى منشور على السوشيال ميديا فى الثالثة صباحا بتوقيت شرق أمريكا، 10 صباحا بتوقيت القاهرة، إنه فى طريقه لموقع الحادث على الجسر، وأن أفراد الطوارئ متواجدين فى المكان. واظهر مقطع فيديو لحادث التصادم سفينة تتجه مباشرة نحو أحد أعمدة الدعم للجسر قبل أن تصطدم به، مما تسبب فى انزلاق جزء كبير من الجسر إلى المياه فى ثوانٍ معدودة. وأدى الاصطدام على الفور إلى انهيار الأجزاء المجاورة من الجسر.

وتسببت الاصطدام فى اشتعال النيران وتصاعد الدخان، وبدا أن جزءا من الجسر قد انهار فوق مقدمة السفينة، وفقا للقطات الفيديو، واستمر ارتفاع الدخان  إلى السماء لعدة دقائق. وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن فرق الإنقاذ تبحث عن سبعة أشخاص على الأقل فى مياه النهر.

ويمتد الجسر الذى يبلغ طوله 1.6 ميل، ومكون من 4 حارات، فوق نهر الباتابسكو، وهو بمثابة المعبر الخارجي لميناء بالتيمور، ورابط رئيسى للطريق السريع للمدينة.







انهيار جسر بالتيمور

انهيار جسر

بالتيمور

اصطدام سفينة بجسر




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