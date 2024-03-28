أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. شروط حصول الحضانة على أجر الرضاعة والكساء

كتبت أسماء شلبي

عند اشتعال فتيل الخلافات الزوجية، تضطر الزوجات للجوء إلى محاكم الأسرة للحصول على نفقات تكفيهم وأولادهم وتضمن لهم مستوي اجتماعي لائق وحياة كريمة، لتزداد حدة الخلافات بين الأزواج والزوجات مع زيادة المبالغ التي تطالب بها الأزواج، وتتنوع ما بين نفقات زوجية ومأكل وكساء وأجر مسكن وأجر رضاعة والفرش والغطاء، ويضطر العديد من الأزواج اتهام الزوجات بالمبالغة للحصول على أشياء يعتبروها غير ضرورية.



خلال السطور التالية نرصد في سلسلة أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، شروط حصول الزوجات على نفقات من أجر الرضاعة والكساء وبدل فرش وغطاء.

1- والنفقات تترتب للزوجة نظير احتباسها في عصمة زوجها، ولكن عندما يتم الطلاق فالقانون رقم 1 لسنة 2000، أما عن الطلاق أو الخلع يترتب عليه حقوق للزوجة والأبناء من نفقات بـأنواعها.



2- حقوق الزوجة التى تم تطليقها تشمل مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود، ونفقة العدة بـ 3 أشهر من النفقة الشهرية، ومسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

3- أجر الحاضنة والرضاعة، ونفقة للصغار، ومصروفات علاجهم، والمصروفات الدراسية، والمصروفات الخاصة بالملابس صيف وشتاء وبدل الفرش والغطاء ومصروفات المصيف والخادمة بحسب مفردات المرتب وما يتقاضاه الزوج من دخل.

4- الأجور تستحق نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، وأجر مسكن الحضانة.

5- حق الزوجة فى النفقات تشمل الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى التى تحتاجها لتعيش حياة لائقة.

6- تستحق الزوجة مصاريف الولادة وتعد من نفقة المولود على أبيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج.

7- أجر الرضاعة من الأمور المالية الواجبة سدادها على الأب، لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين.

8- تشمل مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.