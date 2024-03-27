CBS تبرز إفطار المطرية.. واحد المنظمين يكشف سر التقليد المستمر منذ 10 أعوام

كتبت : نهال أبو السعود

سلطت شبكة سي بي اس الأمريكية الضوء على أكبر مائدة إفطار نظمتها آلاف الأشخاص فى المطرية للمرة العاشرة على التوالى.

وقال المنظمون إن حوالى 400 متطوع ساعدوا فى ترتيب حوالى 700 طاولة على طول مجموعة من الشوارع والأزقة المتصلة والمزينة، ثم ملأها بالطعام الذى أعده الأفراد ولم يكن هناك إحصاء رسمى، لكن من يقفون وراء التجمع قالوا إن ما يصل إلى 30 ألف شخص حضروا إفطار المطرية.



المطرية

وقال حمادة حسن، أحد المنظمين، لشبكة سي بي إس نيوز إن قصة الإفطار الجماعي بدأت قبل 12 عامًا في ليلة الخامس عشر من رمضان عندما قرر بعض السكان المحليين الإفطار معًا بعد لعب كرة القدم. لم يكن لدى أحد منزل كبير بما يكفي لاستضافة الجميع، لذلك ذهب كل منهم إلى منزله وحصل على بعض الطعام. ثم أخرجوا طاولتين إلى الشارع وتناولوا الطعام معًا.

وقال حسن إن الأصدقاء اشتكوا في وقت لاحق من أنهم لم يتلقوا دعوة، وفي العام التالي، كان هناك حوالي 10 طاولات متصلة لاستيعاب حشد متزايد. واستمر الحدث في التوسع، مع إضافة المزيد والمزيد من الطاولات عامًا بعد عام، حتى أُطلق عليها لقب أطول مائدة إفطار في مصر.

وتوقفت هذه الطقوس مؤقتا لمدة عامين خلال إغلاقات كورونا، لكنها عادت بقوة في عام 2023، مع انضمام المشاهير والمسؤولين الحكوميين وحتى الدبلوماسيين إلى المأدبة.

وقالت الشبكة الأمريكية إن تجمع ليلة الاثنين شهد أكبر إقبال حتى الآن، وكانت الشوارع والأزقة القديمة الضيقة مكتظة. وقال بعض الضيوف لشبكة سي بي إس نيوز إن هذه هي المرة الأولى التي يزورون فيها المطرية.

وقال باسم محمود، أحد المنظمين الآخرين، إنه تم إعداد حوالي 6000 وجبة لإفطار 2023. وقال إنهم حققوا هذا العام 10 آلاف، ويأملون في النمو أكثر في عام 2025 وقال إن الاستعدادات للإفطار بدأت قبل العشاء بشهرين، بما في ذلك شراء وتخزين كل شىء من الماء والعصير والزينة، إلى تنظيف الشوارع ودهانها ومن ثم تزيينها بزينة رمضان.