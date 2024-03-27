وول ستريت: قرار مجلس الأمن بشأن غزة يعمق الانقسام داخل إسرائيل بشأن أمريكا

كتبت : نهال ابو السعود

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن قرار مجلس الأمن بشأن غزة يعمق الانقسام داخل القيادة الإسرائيلية ، بعد عقود من العلاقات مع واشنطن التي شكلت حجر الأساس للسياسة الأمنية لإسرائيل.

الإسرائيليون منقسمون بشكل متزايد بشأن تحالف إسرائيل مع الولايات المتحدة، حيث أدى قرار واشنطن بالسماح بتمرير قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة إلى تشجيع الأصوات التي تطالب الحكومة الإسرائيلية بالمزيد من الاستقلال عن النفوذ الأمريكي.

وعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوة قرار إدارة بايدن بالامتناع عن التصويت على القرار والخروج عن التقليد الأمريكي المتمثل في استخدام الفيتو ضد الإجراءات التي تلزم إسرائيل وتحملها أية مسؤولية تجاه الفلسطينيين.

وردا على ذلك علق نتنياهو خططه لإرسال وفد إلى واشنطن لإجراء محادثات حول عملية برية مزعومة في رفح جنوب غزة فيما اثار حلفاء نتنياهو اليمينيين عما اذا كانت إسرائيل تعتمد على حليفتها أمريكا اكثر من اللازم وما اذا كان حان الوقت لرسم مسار اكثر استقلالية عن واشنطن

وقالت كارولين جليك كاتبة عمود الرأي الإسرائيلي والمستشارة السابقة لنتنياهو: لقد أصبحت إسرائيل تعتمد بشكل مفرط على الأسلحة الأمريكية على وجه الخصوص، إن طبيعة علاقتنا يجب أن تتغير من علاقة دولة عميلة وراعية إلى شراكة ، أعتقد أن هذا أفضل لكلا الجانبين.

لعقود، لم يشكك معظم الإسرائيليين في التحالف مع واشنطن وتعتمد إسرائيل على الولايات المتحدة على جبهات عديدة، بدءا من مليارات الدولارات في شكل حزم مساعدات عسكرية إلى التنسيق في مواجهة إيران والتعاون السيبراني.

وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وكذلك الوسط واليسار ، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل هو حجر الأساس لمستقبل البلاد ، لكن الصدوع بدأت في الظهور فأغلبية اليسار والوسط الإسرائيليين (82.5% و64.5% على التوالي) تؤيد التنسيق مع الأمريكيين، ولكن على اليمين تقول أغلبية وصلت 64% إن على إسرائيل أن تتصرف فقط وفقا لحكم قيادتها ، وفقا لاستطلاع أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في مارس الجاري.