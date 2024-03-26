اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مارس 2024 06:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الدفاع الأمريكي: سلامة 1.5 مليون فلسطيني في رفح أولوية كبرى لواشنطن

الثلاثاء، 26 مارس 2024 06:00 م
وزير الدفاع الأمريكي: سلامة 1.5 مليون فلسطيني في رفح أولوية كبرى لواشنطن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
أ ش أ

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن سلامة 1.5 مليون مدني فلسطيني في رفح أولوية كبرى للولايات المتحدة.


وأضافت أوستن - خلال لقائه نظيره الإسرائيلي يواف جالانت في البنتاجون ، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء - أن حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية وضرورة استراتيجية.


ونبه إلى أن عدد الضحايا المدنيين في غزة عال جدًا ومقدار المساعدات الإنسانية قليل جدًا، مؤكدًا أن غزة تعاني من كارثة إنسانية والموقف يصبح أكثر سوءًا.


وأشار إلى ضرورة الزيادة الفورية في المساعدات لتجنب المجاعة وتوسيع المساعدات عن طريق البر، معربًا عن تطلعه لمناقشة كيف يمكن تخفيف المعاناة الانسانية في غزة.







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