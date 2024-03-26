وزير الدفاع الأمريكي: سلامة 1.5 مليون فلسطيني في رفح أولوية كبرى لواشنطن

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن سلامة 1.5 مليون مدني فلسطيني في رفح أولوية كبرى للولايات المتحدة.



وأضافت أوستن - خلال لقائه نظيره الإسرائيلي يواف جالانت في البنتاجون ، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء - أن حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية وضرورة استراتيجية.



ونبه إلى أن عدد الضحايا المدنيين في غزة عال جدًا ومقدار المساعدات الإنسانية قليل جدًا، مؤكدًا أن غزة تعاني من كارثة إنسانية والموقف يصبح أكثر سوءًا.



وأشار إلى ضرورة الزيادة الفورية في المساعدات لتجنب المجاعة وتوسيع المساعدات عن طريق البر، معربًا عن تطلعه لمناقشة كيف يمكن تخفيف المعاناة الانسانية في غزة.