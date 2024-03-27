وزيرة التخطيط: المعهد القومى يلعب دوراً هاماً فى تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمى

كتبت أسماء أمين

العربى: الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد

ترأست الدكتوره هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاجتماع الدوري الثالث للعام الأكاديمى 2023/2024 لمجلس إدارة معهد التخطيط القومى وذلك بحضور أ.د أشرف العربى رئيس المعهد وأعضاء مجلس الإدارة بمقر المعهد.

وأوضحت د. هالة السعيد أن رؤية معهد التخطيط القومى تتمثل فى أداء دور مؤثر ومستدام في قضايا التخطيط والتنمية على المستوى الوطني، إلى جانب الحضور الإقليمى والدولى الفعال، مشيرةً إلى الدور الهام الذى يقوم به المعهد في تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية عبر الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ونشر الفكر والعمل التخطيطى فى كل مؤسسات الدولة المصرية، فضلًا عن دعم ثقافة التخطيط في المجتمع المصري، كما أعربت السعيد عن تقديرها للتطور والتنوع الكبير فى الأنشطة التي يقدمها المعهد خلال الفترة الأخيرة.



وفى هذا الإطار أوضح أ. د أشرف العربى أن الاجتماع تضمن استعراض و متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والبرنامج التنفيذي خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024، كما تم استعراض أبرز الإنجازات والفعاليات التي نفذها المعهد خلال الفترة الماضية في مجالات البحوث والدراسات العليا والتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع.



وعلى هامش الاجتماع قامت د. هالة السعيد بحضور أعضاء مجلس إدارة المعهد بافتتاح "استوديو معهد التخطيط القومي" الذي تم تجهيزه على مستوى فني متطور وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات التقنية ليكون نواةً لإنتاج مواد علمية وتعليمية، وأفلاماً وثائقية خاصة بالمعهد.



والذي جاء تمويله من خلال تبرع من البنك الأهلي المصري وتم تنفيذه تحت إشراف خبراء من مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث وجه د. أشرف العربى الشكر والتقدير لكل من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب وعبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب.



كما تم افتتاح صالة ألعاب رياضية "جيم" للعاملين بالمعهد، مزودة بأحدث المعدات الرياضية وذلك انطلاقاً من إيمان إدارة المعهد بأهمية ممارسة الرياضة في تحسين الصحة النفسية والجسدية للعاملين بما ينعكس على أدائهم المهنى. وفى هذا الإطار توجه العربى بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لما قدمه من دعم فى توفير بعض الأجهزة الرياضية.