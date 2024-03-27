وزارة الزراعة تعلن طرح اللحوم البلدى فى منافذها بـ270 جنيهًا للكيلو

كتبت أسماء نصار

أعلن سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمتابعة، أنه تم تخفيض سعر اللحوم البلدى فى منافذ الوزارة ومعرض " من خير مزارعنا لأهالينا " المقام بالدقى لـ270 جنيهًا لسعر الكيلو 900 جرام لحم و100 جرام ملبس تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أضاف صالح فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع" أنه يمكن الحصول على كيلو اللحم صافى بدون دهن بسعر 280 جنيهًا، والمفروم البلدي بسعر 250 جنيهًا، والكبدة البلدى بـ260 جنيهًا .

وأضاف أن هذه التخفيضات في اسعار اللحوم البلدي نتيجة إلغاء جميع الحلقات التسويقية والوسطاء والتجار، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية والتى أدت إلى هبوط ملحوظ في أسعار الأعلاف.

وأكد صالح ان مبادرة " خير مزارعنا لأهالينا"جاءت لتلبية رغبات المواطنين وتحقيق الرضاء الاجتماعي لديهم، مؤكدا ان التخفيضات وهدايا الوزارة للمواطنين مستمرة حتي ضبط الاسعار داخل الاسواق وتحقيق التوازن المطلوب.