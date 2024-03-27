نصائح لخفض استهلاك مبرد المياه من الكهرباء خلال نهار رمضان

كتبت رحمة رمضان

يقدم اليوم السابع لقراءه بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء و تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية ومن بينها بعض النصائح التي تساعد على تقليل استهلاك مبرد مياه من الكهرباء خلال نهار شهر رمضان المبارك و كيفية الحصول على كفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل وهي كالتالي :

1- افصل مبرد المياه بعد الانتهاء من السحور بنزع الفيشة من المنبع و قم بتشغيله قبل اذان المغرب بربع ساعة.

2-.الجزء الخاص بالمياه الساخنة و تشغيله عند الضرورة.

3-شراء مبرد مياه يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا).

4- من أفضل صفات مبرد المياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .

5- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر .

6-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.



