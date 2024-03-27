موجز الاقتصاد: 600 ألف جنيه انخفاض فى سعر إحدى ماركات السيارات الصينية

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الأربعاء الموافق 27-3-2024 عدد من الاخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة منها سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3100 جنيه لعيار 21، و600 ألف جنيه انخفاض فى سعر إحدى ماركات السيارات الصينية..

سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3100 جنيه لعيار 21

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 منتصف تعاملات اليوم وسجل الذهب 3100 جنيه للجرام من عيار 21 وهو عيار المشغولات والعملات الذهب في مصر وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.

600 ألف جنيه انخفاض فى سعر إحدى ماركات السيارات الصينية

تشهد السوق المصرية للسيارات انخفاضا مستمرا في أسعار السيارات، وشهدت السوق استمرار انخفاض السيارات خصوصا من الأنواع الآسيوية، لنجد إحدي الماركات الصينية تقدم خفضا جديدا لأحد الطرازات من ماركة "بايك" وتحديدا طراز بايك X7 الذي انخفض بنحو 600 ألف جنيه مصري.

التخطيط تستعرض مستهدفات خطة العام المالى الحالى 23 /2024 فى مجال التنمية المحلية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال التنمية المحلية.

وزيرة التعاون الدولى تستقبل سفيرة رومانيا الجديدة وتبحث انعقاد اللجنة المشتركة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أوليفيا توديران، سفيرة جمهورية رومانيا الجديدة بالقاهرة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تم التعرف على ملفات العمل المشترك ومناقشة تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة.

غرفة صناعة الجلود تخاطب أعضائها للمشاركة فى معرض طرابلس الدولى

قررت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، للمشاركة في معرض طرابلس الدولي، المزمع عقده في ليبيا في الفترة من 15 إلى 21 مايو المقبل، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية، والهيئة العامة للمعارض الليبية.

البترول البحرية تبدأ إنزال الخط البحرى الأول بمشروع حقول أكتوبر

أعلنت شركة خدمات البترول البحرية إحدى شركات قطاع البترول، عن البدء في تنفيذ أعمال إنزال الخط البحري الاول بقطر 18 بوصة بمشروع تنمية حقول أكتوبر الإستراتيجي التابع لشركة بترول خليج السويس جابكو، وذلك بواسطة الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج 12 والوحدات المساعدة وذلك في إطار استراتيجية ومخططات تنفيذ حجم الأعمال الكبير من المشروعات المسندة خلال العام الجاري، بأعلى مستويات الجودة وفي الوقت المحدد.

الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقارى بالتعامل مع المروجين العقاريين

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.

البورصة المصرية.. هبوط المؤشر الرئيسى بنسبة 2.58% بمنتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.