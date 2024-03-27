اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2024 02:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

600 ألف جنيه انخفاض فى سعر إحدى ماركات السيارات الصينية

الأربعاء، 27 مارس 2024 01:11 م
600 ألف جنيه انخفاض فى سعر إحدى ماركات السيارات الصينية سوق السيارات
كتبت : أمانى سمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد السوق المصرية للسيارات انخفاضا مستمرا في أسعار السيارات، وشهدت السوق استمرار انخفاض السيارات خصوصا من الأنواع الآسيوية، لنجد إحدي الماركات الصينية تقدم خفضا جديدا لأحد الطرازات من ماركة "بايك" وتحديدا طراز  بايك X7 الذي انخفض بنحو 600 ألف جنيه مصري.

وكان السعر قبل الانخفاض 2 مليون و350 ألف جنيه ليكون السعر الحالي هو مليون و650 ألف جنيه .

يذكر أن موجة التخفيضات مستمرة من مختلف الوكلاء في مصر، وذلك عقب الانفراجة الدولارية التي حدثت والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، وتوفير السيولة الدولارية لقطاع مكونات الإنتاج ومنها شركات إنتاج السيارات المحلية.

 

WhatsApp Image 2024-03-27 at 12.32.29






سيارات صيني

انخفاض بايك

انخفاض اسعار السيارات

انخفاض السيارات في مصر

السيولة الدولارية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة