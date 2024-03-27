600 ألف جنيه انخفاض فى سعر إحدى ماركات السيارات الصينية

كتبت : أمانى سمير

تشهد السوق المصرية للسيارات انخفاضا مستمرا في أسعار السيارات، وشهدت السوق استمرار انخفاض السيارات خصوصا من الأنواع الآسيوية، لنجد إحدي الماركات الصينية تقدم خفضا جديدا لأحد الطرازات من ماركة "بايك" وتحديدا طراز بايك X7 الذي انخفض بنحو 600 ألف جنيه مصري.

وكان السعر قبل الانخفاض 2 مليون و350 ألف جنيه ليكون السعر الحالي هو مليون و650 ألف جنيه .

يذكر أن موجة التخفيضات مستمرة من مختلف الوكلاء في مصر، وذلك عقب الانفراجة الدولارية التي حدثت والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، وتوفير السيولة الدولارية لقطاع مكونات الإنتاج ومنها شركات إنتاج السيارات المحلية.