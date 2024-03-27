مصرع عامل وإصابة 11 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى عامل مصرعه، فيما أصيب 11 آخرين بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بطريق بلبيس - العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول كلا من: "محمود ناصر" 23 عاما، و"أحمد خالد" 25 عاما، مقيمين بمركز بلبيس، و"يحيى عبدالباسط" 22 عاما، مقيم بالعاشر من رمضان، و"أحمد هلال" 25 عاما، وشقيقه "حمدي هلال" 35 عاما، و"عبدالعزيز محمود" 31 عاما، و"محمد كمال" 31 عاما، و"أحمد جمعة" 38 عاما، و"عبدالحميد محمد" 31 عاما، و"أشرف أنور" 32 عاما، وشاب آخر، مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، فيما نقل "محمد رأفت" 50 عاما، مقيم بمركز بلبيس، جثة هامدة، إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين التي أودت بحياة المتوفى إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق بلبيس العاشر، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.