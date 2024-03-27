إصابة طفلين فى حريق وحدة سكنية بالشرقية

فتحية الديب

أصيب طفلان شقيقان بحالات اختناق؛ إثر نشوب حريق داخل وحدة سكنية أمام محطة قطارات أبو كبير بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول كل من: "محمد سعيد" 6 أعوام، وشقيقته "مسك سعيد" عام واحد، مصابين بحالات اختناق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلين إثر نشوب حريق داخل وحدة سكنية أمام محطة قطارات أبو كبير بمركز أبو كبير، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.