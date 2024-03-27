اليوم السابع
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مصرع شاب فى العقد الثالث إثر انقلاب توك توك بمنطقة الدقانوة بالدقهلية

الأربعاء، 27 مارس 2024 05:56 م
مصرع شاب فى العقد الثالث إثر انقلاب توك توك بمنطقة الدقانوة بالدقهلية حادث توك توك - أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشn

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لقى شاب فى العقد الثالث مصرعه، إثر انقلاب مركبة نارية "توك توك" كان يقودها على طريق الدقانوة مركز المنزلة، شمال محافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه الي مشرحة مستشفى المنزلة، تحت تصرف النيابه العامة.

 

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنزلة، بوصول جثمان شاب في العقد الثالث من عمره، جثه هامدة إلي المستشفي، ادعاء حادث انقلاب توك توك.

 

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع محمد احمد حامد الشرقاوى، 27 عاما، مقيم قرية الدقانوة دائرة مركز المنزلة.

 

تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.







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