اليوم السابع
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المشدد 7 سنوات لسائق توك توك وعاطل سرقا طالب وطالبة بالاكراه في أكتوبر

الإثنين، 25 مارس 2024 03:26 م
المشدد 7 سنوات لسائق توك توك وعاطل سرقا طالب وطالبة بالاكراه في أكتوبر كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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قضت محكمة جنايات قسم أول أكتوبر، بالسجن المشدد 7 سنوات، لسائق توك توك وعاطل، وسداد مليون جنيه تعويضا لكل منهما، لاتهامهما بالشروع في سرقة طالب وطالبة عن طريق الإكراه في منطقة أكتوبر.

صدر القرار برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى ، وأحمد مختار محمد ، وأمانة سر شنودة فوزي.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 4821 لسنة 2023 جنايات قسم أول أكتوبر، أن المتهمان "محمد . ع" 20 سنة، سائق توك توك، و"هشام .خ" 19 سنة، عاطل، شرعا وآخر مجهول في سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليهما "هاجر مندى،22 سنة، طالبة"، و"كيرلس شنودة،21 سنة، طالب"، عن طريق الإكراه بأن اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء مال الغير وقاموا باستيقافهما بالطريق العام ليلا ودارت بينهما مشادة كلامية اختلقاها المتهمين وأشهر أحدهما في وجههما "مطواه" مهددا اياهما بها، وحال مقاومة المجنى عليه الأخير للمتهمين تكاثروا عليه وقام المتهم الثانى باستخدام السلاح الأبيض حوزته وتعدى به عليه محدثا ما به من إصابات ، مما بث الرعب في نفسهما وتدخل الأهالى وفر المتهون هاربون خشية ضبطهم.

 







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