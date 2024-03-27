مركز المناخ: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن أول موجة حارة في فصل الربيع العام الحالى بدأت وسوف يستمر الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل .

أضاف فهيم أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا درجة حرارة عظمى 32 درجة، كما تنشط الرياح على غرب البلاد "سيوة ومطروح والظهير الصحراوي الغربي" تكون مثيرة للرمال والأتربة.



أوضح فهيم أن الظاهرة المؤثرة غدًا خلال فترات النهار هي الأتربة العالقة التي تعمل على انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناه وشمال الصعيد.

الجدير بالذكر أن فصل الربيع بدأ منذ أيام والفترة "من 15 / 3 وحتى 15 / 6 " هي أهم فترة في الموسم الزراعي وهي المحدد لشكل الموسم كله، اما ربيع بارد مكمل لفصل الشتاء "ليطيل من موسم التزهير أو يؤخر العقد أو يربك موسم الفاكهة " أو ربيع دافيء حار ينضم لفصل الصيف في عجله من أمره "يتسبب في انهاء موسم التزهير مبكراً أو ظهور الأجيال الأولى من حشرات وامراض الاجواء الدافئة الحارة ".