اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يصرف مساعدة مالية لفتاة من ذوى الهمم

الأربعاء، 27 مارس 2024 02:00 م
محافظ بنى سويف يصرف مساعدة مالية لفتاة من ذوى الهمم جانب من الاجتماع
بنى سويف هانى فتحى

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قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صرف إعانة مالية لإحدى الفتيات من ذوي الهمم ، بسبب ظروف مادية واجتماعية خاصة، والتي كان المحافظ قد كلف وحدة حقوق الإنسان بحث حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها  وتوفير الحماية الاجتماعية لها.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يعقده المحافظ،بشكل أسبوعي، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها، في إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم مديريات الخدمات، وقد حضر لقاء "اليوم" :مها حميدة مدير خدمة المواطنين ومسؤولو وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام.

واستمع المحافظ لتفاصيل الوضع الاجتماعي والمادي للفتاة، التي "تعاني من إعاقة حركية باليد" وتعمل بإحدى المكتبات الخاصة لمساعدتها في تحمل أعباء المعيشة ،خاصة بعد وفاة والدتها  وإقامتها بمفردها  في غرفة بعد زواج والدها من أخرى، كما تقوم الفتاة بتجهيز نفسها استعدادا للزواج عقب عيد الفطر، حيث قرر المحافظ صرف مساعدة عاجلة لها، بجانب تكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع التضامن والمجتمع المدني للمساهمة في استكمال ما تبقى أجهزة ومستلزمات الزفاف، ومتابعة حالتها  لتوفير ما يلزم لها  من حماية اجتماعية ومادية.

 

 







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اللقاء المفتوح للمواطنين

ذوى الاحتياجات الخاصة




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