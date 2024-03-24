محافظ الدقهلية: استمرار حملة إزالة التعديات على الأرضى بطريق رافد جمصة

الدقهلية شريف الديب

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرضى الزراعية التى تم تبويرها بطريق رافد جمصة.

وكلف محافظ الدقهلية المحاسب محمد عبدالباقى رئيس مركز ومدينة منية النصر، وأحمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصوره، بقيادة الحملة المكبرة لإزالة كافة التعديات على رافد جمصة، بمشاركة كلا من المحاسب السيد النخيلى رئيس مركز ومدينة طلخا، والمحاسب نادر محى رئيس مركز ومدينة المطرية، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة، ومحمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبه بالدقهليه ورئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وبمشاركة كافة الجهات والأجهزة المعنية.



ووجه "المحافظ" بإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية على نفقة المخالفين وإحالة كافة المخالفات إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتى يعلم الجميع أنه لا تهأون مع المعتدين على الأرضى الزراعية، وإعادة زراعة الأراضى التى تم تبويرها مرة أخرى.



وشدد "مختار" قائلًا: "لن نترك شبرًا وأحدًا من الأراضى الزراعية التى تم تبويرها، إلا وسيتم زراعته مرة أخرى وعودة الحياة إلى هذه الأراضى وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضى مرة أخري".



وأكد المحافظ، أن الحفاظ على الأراضى الزراعية من التعد عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطنى علينا جميعًا لا تهأون فيه، مشيرا إلى أننا أمام تحدى كبير للحفاظ على الأراضى الزراعية، لأن ترك التعد عليها هو خيانة للوطن، مشيرًا إلى أن عدم الحفاظ عليها سيؤدى إلى تقلصها واهدارها.



والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية، قد قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تكون مهمتها المرور على كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضى التى تم تبويرها والتعدى عليها، وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية على نفقة المخالفين.