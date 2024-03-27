اليوم السابع
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محافظ أسوان: نسقنا مع وزير التموين لضخ 3 آلاف طن سكر وتوفير لحوم سودانية

الأربعاء، 27 مارس 2024 05:47 م
محافظ أسوان: نسقنا مع وزير التموين لضخ 3 آلاف طن سكر وتوفير لحوم سودانية كميات من السكر
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجود تنسيق مستمر مع الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لتلبية مطالب مواطني المحافظة من كافة السلع الاستهلاكية.

وقال اللواء أشرف عطية إن ذلك أثمر ذلك عن توفير 950 طن من السكر تم استلامها من مصنعى سكر كوم أمبو وإدفو من أصل 3 ألاف طن تم تخصيصها للمحافظة.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم تكليف مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوزيع هذه الكميات بمعارض "أهلاً رمضان"، وبعض السلاسل والسوبر ماركت بسعر 27 جنيها للكيلو من إجمالى الحصة المخصصة للمحافظة، وجارى استلام باقى الكميات تباعاً.

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم بأنه بناء على تعليمات وزير التموين ومحافظ أسوان تم خلال شهر رمضان الحالى توفير كميات من اللحوم السودانية بواقع 60 عجل، مشيراً إلى أنه تم توزيع وتوفير هذه اللحوم بسعر 250 جنيها للكيلو عن طريق منافذ الشركة المصرية.

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جانب من الفعاليات

 

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كميات من السكر

 

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كميات من السكر

 

 







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