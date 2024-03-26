حياة كريمة.. مشروعات لخدمة 22 ألف نسمة بقرية عنيبة النوبية فى أسوان

وجه أشرف عطية، محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بـ27 مشروع بقرية عنيبة بمركز نصر النوبة لخدمة 22 ألف من الأهالى والمواطنين موزعين على 5 قرى فرعية وتابع وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " التطويرالشامل للريف المصرى.. حياة كريمة ".
وصرح ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، خلال بيان صحفى، بأنه تم تفقد 14 مشروعا تم الإنتهاء منها بقرية عنيبة بنسبة 100% وبدأ تشغيلها تجريباً وتضم مشروع إنشاء محطة المياه والتى ساهمت فى دعم مياه الشرب وزيادة تدفقاتها لتغذية قرى عنيبة وأرمنا وخريت 1 و 2 بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ونقطة الشرطة ووحدة طب الأسرة ومكتب البريد ، بجانب مشروعات إنشاء عدد من مدارس التعليم الأساسى والابتدائى، وأيضاً تطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب ، فضلاً عن مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب.
خدمات بريدية
مبان خدمية
مجمع الخدمات الزراعية بقرية عنيبة بأسوان
مشروعات حياة كريمة فى قرية عنيبة
ملاعب للشباب_1
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