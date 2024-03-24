استطلاع: تغيير قيادة المحافظين سيؤدى لفوز ساحق للعمال فى انتخابات بريطانيا

كتبت رباب فتحى

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أوبينيوم لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن تغيير قيادة حزب المحافظين فى الانتخابات البريطانية العامة المقبلة ربما يؤدى إلى فوز ساحق أكبر لحزب العمال، كما توقع أن ترشح أي من أعضاء البرلمان الأربعة من حزب المحافظين الذين يُنظر إليهم على أنهم البدلاء الأكثر ترجيحًا لريشي سوناك سيكون أداؤهم أسوأ من رئيس الوزراء الحالي ضد كير ستارمر.



وانخرط المحافظون في موجة جديدة من التكهنات حول القيادة خلال الأسبوع الماضي، بعد ظهور شائعات عن مؤامرة لإقالة سوناك واستبداله ببيني موردونت، زعيمة مجلس النواب، قبل الانتخابات المقبلة.

لكن أوبينيوم وجدت أنه من بين البدلاء الأربعة الأكثر احتمالا لسوناك، - موردونت، وجيمس كليفرلي، وزير الداخلية، وسويلا برافرمان، وزيرة الداخلية السابقة، وكيمي بادينوش، وزيرة الأعمال والتجارة - فإن موردونت فقط من يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على أصوات المحافظين.

ورغم ذلك، وجد الاستطلاع أن فوز موردونت بترشيح المحافظين، سيكون هامشيًا وسينتهي بهزيمة كبيرة أمام حزب العمال.

وعندما سئل عما إذا كان الناخبون يفضلون حكومة حزب المحافظين بقيادة سوناك أو حكومة حزب العمال بقيادة ستارمر، وجدت أوبينيوم أن حزب العمال تحت قيادة ستارمر يتقدم بـ 18 نقطة. وإذا قادت موردونت حزب المحافظين ضد ستارمر، فإن حزب العمال سيتقدم بفارق 15 نقطة. وهذا لا يزال يعني أغلبية كبيرة في مجلس العموم.

لكن إذا قادت برافرمان أو بادينوش حزب المحافظين، فإن تقدم حزب العمال سيكون أكبر، حيث سيرتفع إلى 24 نقطة، ومع تولي كليفرلي المسئولية سيرتفع إلى 21 نقطة.

بشكل عام، عندما سئلوا عن الحزب الذي يعتزمون التصويت لصالحه، دون الإشارة إلى القادة الحاليين أو المحتملين، ظل تقدم حزب العمال دون تغيير عما كان عليه قبل أسبوعين عند 16 نقطة. وحصل حزب العمال على 41%، والمحافظون على 25%، والإصلاح على 11%، والديمقراطيون الليبراليون على 10%، والخضر على 8%.