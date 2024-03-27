طبيبة مسيحية توزع فوانيس رمضان على زملائها وطلاب الصحة المدرسية ببنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

وزعت الدكتورة إيمان جرجس مدير عيادة التأمين الصحي والصحة المدرسية بمدينة الفشن جنوب بني سويف، فوانيس شهر رمضان علي العاملين معها داخل العيادة بالإضافة إلى توزيع الفوانيس علي تلاميذ المدارس المترددين على عيادة الصحة المدرسية بالفشن ، مكتوبا عليها رمضان كريم.



وسادت حالة من البهجة بين العاملين داخل عيادة التأمين الصحي والصحة المدرسية بمدينة الفشن جنوب بني سويف، بعدما أقدمت الدكتورة إيمان جرجس على توزيع الفوانيس للعام الرابع على التوالى.

وقالت الدكتورة إيمان جرجس أنها للعام الرابع على التوالى تشارك زملائها والمترددين على العيادة المناسبات الدينية وخاصة فى شهر رمضان.

وأضافت الدكتورة إيمان جرجس أنها قامت بشراء عدد من الفوانيس ووزعتها على زملائها وعلى الطلاب من المترددين على العيادة مشيرة إلى أنه قامت بشراء زينة رمضان ووصعتها في مدخل عيادة الصحة المدرسية بالفشن.



الدكتورة إيمان جرجس وزملائها ببنى سويف



دكتورة ايمان جرجس توزع الفوانيس