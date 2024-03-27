سيدة من بنى سويف: شكرا التحالف الوطنى على أهدائى كشك.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قالت الحاجة عزة عبيد من قرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، أنها استفادت من مشروع كشك من جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وقدمت الحاجة عزة عبيد الشكر للتحالف الوطنى على تسليمها مشروع كشك، لبداية حياة جديدة وفتح مصدر رزق جديد.

وشهدت قرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف، تسليم 60 كشك ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة التمكين الاقتصادى للأسر الأولى تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

ورصد اليوم السابع سعادة المستفيدين من المبادرة حيث قدم المستفيدون الشكر للتحالف الوطنى على تلك المبادرة.