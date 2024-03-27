طارق يحيى: تنظيم احترافى لنهائى دورة دمياط الرمضانية وشاركت بها لدعم المواهب

دمياط - هيثم مراد

قال الكابتن طارق يحيى نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الدورات الرمضانية واحدة من أهم البوابات التي يمكن للشباب تقديم أنفسهم من خلالها، موضحا أن اكتشاف المواهب الصاعدة في كرة القدم دائما يبدأ من هذه المناسبات.

وأضاف نجم نادي الزمالك: "شاركت اليوم في نهائي دورة دمياط الرمضانية لدعم المواهب الصاعدة، أري أنه علينا دور مهم في هذا لذلك لم أتردد في المشاركة اليوم".

وتابع: " تنظيم احترافي لنهائي دورة دمياط الرمضانية، رأيت فاعلية منظمة ومباريات قوية، دمياط دائما لديها مواهب مميزة في عالم كرة القدم".

وأشار الكابتن طارق يحيى: "لعبت ضد نادي غزل دمياط كنت أعلم أنه بإمكانهم الفوز علينا، فريقنا كان يعتبر مباراته مع غزل دمياط هي مباراة الدوري، الآن أنا سعيد أنني أشارك في دعم جيل جديد من مواهب كرة القدم في دمياط".

واختتمت اليوم دورة دمياط الرمضانية فاعلياتها بمباراة نهائية جمعت بين مركز شباب كفر البطيخ، ومركز شباب قرية الشعراء في حضور كابتن طارق يحي والكابتن ربيع ياسين، وعددا من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة بدمياط.