ضبط تاجر لتجمعيه 24 طن سكر مدعم لبيعه فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملة مكبرة على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة و المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.



وأسفرت تلك الحملة عن ضبط تاجر لتعبئة المواد الغذائية بمركز دمنهور لتجميعه 24 طن سكر مدعم لبيعه فى السوق السوداء للحصول على أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أشرف على الحملة الرقابية مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة ،و محمد عبد العال وكيل مديرية التموين و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية .

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة ، وذلك لمكافحة الغش التجاري والتأكد من جودة السلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.