صادرات السلع الغذائية المصرية تغلق على ارتفاع وتتجاوز 4 مليارات دولار 2023

كتب: مدحت عادل

سجلت الصادرات المصرية من السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا بنهاية العام الماضى 2023، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية نحو 4 مليارات و783 مليون دولار، ارتفاعا من 3 مليارات و887 مليون دولار فى نفس الفترة من العام السابق له 2022، بزيادة بلغت 895 مليون و678 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى مجموعة من السلع التى ساهمت فى ارتفاع الصادرات المصرية خلال تلك الفترة، وأهمها المكرونة المصنعة وبلغت قيمتها نحو 91 مليون و619 ألف دولار فى عام 2023، بينما كانت نحو 48 مليون و796 ألف دولار في العام السابق له 2022، بزيادة بلغت 42 مليون و823 ألف دولار، يليها صادرات الزيتون بدون نوى بقيمة بلغت 67 مليون و493 ألف دولار العام الماضى، مقابل 35 مليون و893 ألف دولار فى عام 2022، بزيادة بلغت 31 مليون و600 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات كلا من خضر آخلا وفواكة بقيمة بلغت 102 مليون و538 ألف دولار العام الماضى، مقابل 67 مليون و674 ألف دولار في العام السابق له 2022، بزيادة بلغت 34 مليون و864 ألف دولار، إلى جانب صادرات صلصات الطماطم بقيمة بلغت 68 مليون و747 ألف دولار عام 2023، مقابل 44 مليون و252 ألف دولار عام 2022، بزيادة بلغت 24 مليون و495 ألف دولار.