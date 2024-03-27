روسيا تعتقل أعضاء فى جماعة دينية محظورة

وكالات

اعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الأربعاء، أعضاء في جماعة "آليا آيات"، وهي جماعة دينية تتبع حركة العصر الجديد نشأت في قازاخستان يحظرها القانون الروسي باعتبارها "متطرفة"، في مدينة روستوف أون دون، بحسب وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء.

والسلطات الروسية في حالة تأهب قصوى منذ إطلاق نار في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو، الجمعة، أدى إلى سقوط 139 شخصاً على الأقل.

وكانت قد أعلنت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، قبل قليل، عن أنها تدرس طلبا من برلمانيين للتحقيق فى تمويل وتنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أعمالا إرهابية ضد روسيا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.