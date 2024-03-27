رئيس منظمة الروتاري الدولي يزور مصر بعد غد لمتابعة المشروعات التنموية

يصل بعد غد الجمعة إلى القاهرة رئيس منظمة الروتاري الدولي جوردن ماكينالي وحرمه هيذر، وعضو مجلس إدارة الروتاري الدولي باتريك شيزانجيا من زامبيا، في زيارة لمتابعة المشروعات الخدمية التنموية التي تقيمها الأندية الروتارية بمصر.

وتأتي زيارته إلى مصر في ختام جولة شملت 7 دول إفريقية هي نيجيريا، الكاميرون ، تشاد، مالاوي، رواندا، جنوب إفريقيا، ومصر.

وتعتبر منظمة الروتاري من أكبر المنظمات الخدمية في العالم، وتضم نحو 35 ألف نادي ونحو مليون و400 ألف عضو . أنشئ أول نادي روتاري في مصر عام ١٩٢٩ ، ويبلغ عدد الاندية الروتارية بمصر حاليا 125 ناديا في مختلف المحافظات تقدم جميعها خدماتها التنموية في جميع مجالات الخدمة.

ويضم الروتاري في مصر بين أعضائه صفوة المجتمع من رجال أعمال وقادة ومسؤولين - وللروتاري في مصر علاقات وشراكات متعددة مع شركات استثمارية و هيئات دولية وجمعيات كبرى وعدة

جهات مسؤولة في الدولة.

ومن المتوقع أن تستمر زيارة رئيس الروتاري الدولي 3 أيام، يقوم خلالها بزيارة الأهرامات والمتحف الكبير ومتحف الحضارات ويتفقد المشروعات التنموية الكبيرة.



وسيكون في استقبال رئيس الروتاري الدولي محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر المهندس أيمن نزيه وحرمه، ومحافظ سابق ميان رسلان الرئيس التنظيمي للجولة في الدول الإفريقية السبع ، وسيجري رئيس الروتاري الدولي لقاء موسعا مع جميع الروتاريين في أحد الفنادق للتحدث عن أحدث المشروعات التي قامت بها أندية الروتاري في مصر مؤخرا - كما سيقوم بزيارة عدة مسئولين رسميين لتعزيز شراكة الدولة مع روتاري مصر.



جوردن-ماكينالي