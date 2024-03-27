جهاز الإحصاء: عدد المسارح العامة 41 مسرحاً عام 2022

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفيا لليـوم العالـمي للمسرح حيث تم تحديد اليوم العالمي للمسرح من قبل الهيئة الدولية للمسرح.

ومن أهم المؤشرات بلغ عــدد المسـارح 41 مـسرحاً، وبلغ متوسط عـدد المشاهــديــن 512 ألـف مشاهـد وبـلغ متوسط اجمالي إيرادات دور المسارح العامــة 44 مليون جنيها عام 2022، وبـلغ عــدد الـفرق المسرحية الوطـنية 75 فــرقــة، بينما بلـغ عــــدد العــروض الــتي قـدمتها الفــرق المسرحيـــة الــوطنية 2442عرضاً وبلغ عـــدد المشاهديـن للفرق المسـرحية 375 ألف مشاهد عــام 2022، وبلغ عـدد الفــرق الاجنبية 48 فرقة عـام 2022، بينما بلغ عــدد العروض المقدمة 128 عرضا .