جريمة حول العالم.. عصابة أرجنتينية تسرق بنك بمسدس "لعبة"

كتب كريم صبحى

تمكنت عصابة من سرقة أكبر البنوك في الأرجنتين بحيلة ماكرة، حيث اقتحم 8 مسلحين البنك لسرقته ولكن حدث ما لا يتوقعه أحد.

ظل اللصوص يحتجزون الرهائن لمدة 7 ساعات، وعلى الرغم من قيام الشرطة بتطويق المكان إلا أن اللصوص لم يشعروا بأي خوف، والذى ساعدهم في ذلك هو قيامهم بطمأنينة الرهائن، لكن لم يتخيل أحد أن يقود تفكيرهم إلى طلب وجبة البيتزا والصودا للرهائن، حيث طلب المسلحين من الشرطة المطوقة المكان، وتم تقديمها للرهائن بل أن بعض اللصوص سمحوا للرهائن باستخدام هواتفهم المحمول، للاطمئنان على ذويهم، وذلك بهدف أن يبقى الرهائن غير منزعجين، ولا يفتعلوا محاولات للهرب حتى يتمكن اللصوص من سرقة البنك.

انتظرت الشرطة أن يخرج المسلحين لكن دون جدوى، فقررت اقتحام البنك للقبض على اللصوص وتحرير الرهائن، ولكن عندما دخلوا البنك وجدوا الرهائن دون المسلحين، حيث استولى اللصوص على جميع الأموال في البنك وتركوا ورقة مكتوب عليها "نحن نرغب في سرقة المال لا غير" .

اكتشفت الشرطة أن الأسلحة التي كانت مع اللصوص، عبارة عن "أسلحة لعب" وأن أفراد العصابة تمكنت من الهرب عن طريق حفرة في جدار البنك تقودهم إلى صرف صحى.

تمكن أفراد العصابة من سرقة الأموال وهروبهم عن طريق ذلك النفق، لكن لسوء حظهم، لم تكن النهاية سعيدة، بعدما أبلغت زوجة أحدهم عندما أخبرها عن السرقة التي شارك فيها، مما تسبب في القبض عليهم جميعاً.