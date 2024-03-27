جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية كفر أبو جبل فى الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الطب البيطرى قافلة بيطرية لقرية كفر أبو جبل مركز الزقازيق بالشرقية، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2023 / 2034 وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

وقد نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم د.لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة د. حسين عبد الطيف مدير المستشفى البيطرى والدكتور محمد عبد الله غنيمى والدكتور إبراهيم الشبراوى على شوالى.

كما تم الكشف على 98 حالة حيوانات، 1674 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانًا فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثروة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتى ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيًا لإحدى القرى الأكثر احتياجًا مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجانًا لخدمة أهالى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتى تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.