تونس وفرنسا يبحثان فرص التعاون فى مجالات الشباب والرياضة

أ ش أ

بحث وزير الشباب والرياضة التونسي الدكتور كمال دقيش الثلاثاء مع السفيرة الفرنسية "آن جوجوين" تعزيز فرص التعاون بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة والتربية البدنية.



وذكرت وزارة الشباب والرياضة ـ في بيان ـ أن دقيش استقبل السفيرة الفرنسية لدى تونس لبحث ملفات التعاون الثنائية بين البلدين، حيث تناول اللقاء ضرورة وضع ممارسة النشاط البدني صلب المؤسسات التربوية بمختلف مستوياتها إبتدائي حتى الثانوي، وذلك في إطار مشروع تعليم ورياضة، الممول من فرنسا لاستقطاب المواهب الرياضية وتطويرها في الـ24 ولاية، وذلك بالتنسيق مع الأطراف الحكومية ذات العلاقة.



واستعرض الوزير التونسي ـ خلال اللقاء ـ جهود الوزارة في جعل ممارسة الأنشطة الرياضية أسلوب حياة وتعميمها بين كافة الفئات الاجتماعية، خاصة العنصر النسائي، وكل الفئات العمرية وفي أغلب مناطق الجمهورية.