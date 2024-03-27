"تضامن كفر الشيخ" توزع لحوم على ألف أسرة بقرى ومراكز المحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ وجمعية الأورمان فى توزيع ألفين كيلو لحوم على ألف أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى اسحاقة والقنيطرة وكراجه والكفر الشرقي وسليط وكفر دفرية و المرابعين وكفر الشيخ وعزبة لين والاخماس والشمارقة وبطيطة وعزبة نصرة وسيدى نصر بمركز كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، إن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدةً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، موضحاً، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزيع اللحوم تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.