محافظ كفر الشيخ: تدريب 100 ضمن مبادرة الموظف الرقمي

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جار تدريب 100 موظف، ضمن مبادرة التأهيل الرقمي للجهاز الإداري المقدمة من إدارة التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بمسمى "أساسيات الموظف الرقمي Basic Digital Employee “ بالمحافظة، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بمجمع المصالح الحكومية، وتشمل المرحلة الأولى من البرنامج تأهيل 100 موظف من الديوان العام والوحدات لمراكز ومدن المحافظة وعدد من مديريات الخدمات المخاطبة بالبرنامج وتشمل التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الشئون الصحية والتموين والتجارة الداخلية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المبادرة تستهدف رفع الكفاءة المهنية والإدارية العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة، ضمن مخطط برامج استدامة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، لسد الاحتياجات التدريبية لتلك الفئة المستهدفة .

من جانبه أضاف الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، ان البرنامج ينفذ بمعدل 27 ساعة تدريبية متصلة بنظام التدريب النمطي بمعامل مركز استدامة المعتمدة لدى مؤسسة ICDL الدولية ويشمل محاور تدريبية من بينها أساسيات برامج office والإنترنت وكذا الطباعة الإلكترونية وغيرها من المحاور اللازمة لرفع الكفاءة الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة.