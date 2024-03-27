اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مارس 2024 11:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تخفيض جديد لسيارات "kgm - سانج يونج سابقا" الكورية بقيمة 450 ألف جنيه حتى الآن

الأربعاء، 27 مارس 2024 10:57 م
تخفيض جديد لسيارات "kgm - سانج يونج سابقا" الكورية بقيمة 450 ألف جنيه حتى الآن صورة أرشيفية للسيارات
كتبت أماني سمير

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شهد قطاع السيارات المصري انخفاضا جديدا لطرازات ماركة "kgm" سانج يونج سابقا، وذلك عقب الانفراجة الدولارية التي حدثت والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، وتوفير السيولة الدولارية لقطاع مكونات الإنتاج ومنها شركات إنتاج السيارات المحلية والمستوردة أيضا.

تم الكشف عن تخفيض رسمى آخر في نفس الشهرلأسعار بعض الماركات الكورية، وجاء أبرزها ماركة "توريس" وماركة "تيفولى" الكورية من وكيلها المحلى فى مصر بقيمة تصل إلى 450 ألف جنيه مصرى حتي الآن.

وتأتى هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات الدولة المصرية والقرارات الاقتصادية التي إتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري واستقرار سعر الصرف، ويبدأ البيع بالأسعار المخفضة بدءا من الشهر الحالي مارس 2024 بمختلف الفروع علي مستوي الجمهورية.

 

kgm 2
kgm 2

 



 







انخفاض السيارات

أسعار السيارات

انخفاض أسعار السيارات

السيارات في مصر




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