تخفيض جديد لسيارات "kgm - سانج يونج سابقا" الكورية بقيمة 450 ألف جنيه حتى الآن

كتبت أماني سمير

شهد قطاع السيارات المصري انخفاضا جديدا لطرازات ماركة "kgm" سانج يونج سابقا، وذلك عقب الانفراجة الدولارية التي حدثت والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، وتوفير السيولة الدولارية لقطاع مكونات الإنتاج ومنها شركات إنتاج السيارات المحلية والمستوردة أيضا.

تم الكشف عن تخفيض رسمى آخر في نفس الشهرلأسعار بعض الماركات الكورية، وجاء أبرزها ماركة "توريس" وماركة "تيفولى" الكورية من وكيلها المحلى فى مصر بقيمة تصل إلى 450 ألف جنيه مصرى حتي الآن.

وتأتى هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات الدولة المصرية والقرارات الاقتصادية التي إتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري واستقرار سعر الصرف، ويبدأ البيع بالأسعار المخفضة بدءا من الشهر الحالي مارس 2024 بمختلف الفروع علي مستوي الجمهورية.



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