اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مارس 2024 06:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر والإفتاء لشمال سيناء الجمعة

الأربعاء، 27 مارس 2024 05:00 ص
انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر والإفتاء لشمال سيناء الجمعة وزارة الأوقاف -أرشيفية
كتب لؤى على

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في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية  إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة: (18–19 رمضان 1445هـ)، الموافق (28- 29/3/2024م)، وتضم ثمانية من علماء وزارة الأوقاف وثلاثة من علماء الأزهر الشريف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها"، وذلك على النحو التالي:

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وزاره الاوقاف

وزارة الاوقاف

شمال سيناء

الاوقاف




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