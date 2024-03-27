انتعاش أسواق مطروح وإقبال المواطنين على شراء ملابس العيد.. فيديو

مطروح _ حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، للأجواء الرمضانية المبهجة، وانتعاش الحركة في أسواق وشوارع مدينة مرسى مطروح، التي تزينها الأنوار والزينة الرمضانية بأشكالها المختلفة، مع خروج المواطنين بأعداد كبيرة للتسوق وشراء ملابس العيد.

ورصدت كاميرا اليوم السابع، تزايد إقبال المواطنين على التسوق ليلاً وشراء ملابس العيد، في ظل الأجواء الرمضانية بشارع الإسكندرية الشهير، في وسط مدينة مرسى مطروح، والذي يعد ممشى سياحي خلال المصيف، وممشى ومقصد للتسوق لأهالي مطروح، لكونه من أكبر الشوارع التجارية، و تخرج أعداد كبيرة من المواطنين عقب صلاة التراويح، للتمشية والتسوق من المحلات التي تعرض سلع رمضان وملابس العيد، وغيرها من السلع.

وتتنافس المحال التجارية، في إبراز الطابع الرمضاني وإضفاء أجواء مختلفة عن الأيام العادية، من خلال تكثيف الزينة الكهربائية والأضواء والفوانيس الكبيرة والصغيرة والزينة المختلفة.

وتشهد شوارع المدينة المختلفة، زيادة في حركة المواطنين والسيارات، أكثر من فترة النهار التي تشهد تراجعا كبيرا في حركة المواطنين والسيارات خاصة بداية النهار وحتى بعد الظهيرة.