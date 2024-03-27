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امتحانات الثانوية العامة 2024.. الأسئلة من المنهج وتخاطب الفهم والتحليل

الأربعاء، 27 مارس 2024 06:00 ص
امتحانات الثانوية العامة 2024.. الأسئلة من المنهج وتخاطب الفهم والتحليل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، على مخاطبة الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، كما يتم وضعها من المنهج الدراسى لطلاب الصف الثالث الثانوى العام، حيث تركز الأسئلة على المقرر الدراسى ونواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات والدروس، وستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفة العام الماضى كما لا يوجد تغيير فى عدد الأسئلة الاختيارية والمقالية، مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة على أن تكون الأسئلة واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وتبدأ الامتحانات الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء.

- يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- الطلاب يبدأون أداء امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.







وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

مواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة 2024

اخبار مصر

اسئلة امتحانات الثانوية العامة




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