مواصفات امتحانات طلاب الثانوية العامة أصحاب الإعاقة المدمجين

محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة للطلاب من ذوى الإعاقة المدمجين في مدارس التعليم العام، موضحة أن أسئلة الطلاب أصحاب الإعاقة الذهنية البسيطة وبطيئى التعلم والشلل الدماغى واضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون تكون الأسئلة بنسبة 100% موضوعية، أما الطالب كفيف البصر وضعيف البصر وأيضا الطلاب ضعاف السمع وأصحاب الإعاقة الحركية تكون نسبة الأسئلة الموضوعية 85% و15% أسئلة مقالية.

وتبدأ الامتحانات الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

كما يبدأ الطلاب أداء امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.