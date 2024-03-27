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اليوم.. نظر محاكمة متهمين اثنين بـ"خلية دمياط" الإرهابية

الأربعاء، 27 مارس 2024 02:00 ص
اليوم.. نظر محاكمة متهمين اثنين بـ"خلية دمياط" الإرهابية المستشار وجدى عبد المنعم- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة متهمين اثنين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل وسكرتارية محمد هلال.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام. 







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الجنايات

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