اليوم السابع
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المشدد 7 سنوات لسائق لاتهامه بالإتجار فى البشر بالإسكندرية

الأربعاء، 27 مارس 2024 12:57 م
المشدد 7 سنوات لسائق لاتهامه بالإتجار فى البشر بالإسكندرية محكمة - ارشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبدالشافى رئيس المحكمة، وعضوية كل من  المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد،وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب ، بمعاقبة المتهم " م.ف.ال" بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 200 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار بالبشر .

تعود احداث القضية المقيدة برقم 1078 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لحماية الاداب ،يفيد بضبط المتهم بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات ، بورود معلومات الي إدارة حماية الاداب بقيام المتهم " م.ف.ال" سائق، بإنشاء صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالاعلان عن نفسه لتشغيل الفتيات بمقابل مادي ، مستخدما في ذلك هاتفه المحمول ، وقام المتهم بالعرض علي المجني عليها " ج.ع.م" 16 عاما  ، وتم تقين الإجراءات وضبط المتهم وبصحبته المجني عليها ، واقر المتهم بارتكاب الواقعة وأنه استغل المجني عليها كونها طفلة لايتعدي عمرها 18 عاما مستغلا في ذلك حاجتها للمال ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

 

 







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