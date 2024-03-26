اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

الثلاثاء، 26 مارس 2024 03:39 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم " ا.م.خ"  عامل  بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة القسم وترويج المخدرات على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 16  قطعة حشيش ، وتمت إحالته
إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 







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جنايات سوهاج

الحشيش

قسم أول

السجن




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