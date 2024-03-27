السجن المؤبد للمتهم بقتل زوجته والشروع فى قتل شقيقها بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، معاقبة سائق بالسجن المؤبد وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامه بقتل زوجته والشروع فى قتل شقيقها بمركز منيا القمح.

صدر القرار برئاسة المستشار، شريف محمد سراج الدين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد سامى بده، ومايكل نعيم ميخائيل، وأمانة سر حسن عبد المجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 28578 لسنة 2023 جنايات مركز منيا القمح، المقيدة برقم 3916 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 20 سبتمبر الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد أ أ أ" 34 عاما، سائق تروسيكل، مقيم بمركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل زوجته المجنى عليها "أية ع ف" والشروع فى قتل شقيقها "حمدى ع ف" على إثر خلافات سابقة بينه وبين زوجته المجنى عليها.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم قتل المجنى عليها زوجته عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد عزما قاطعا على قتلها وخطط لجريمته فى هدوء وروية على إثر خلافات سابقة فيما بينه وبين المجنى عليها، وتنفيذا لمخططه الإجرامى وما انعقدت عليه عزائمه فقد أعد لذلك الغرض سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) وذخائر وتوجه للمكان الذى أيقن سلفا تواجدها به مترصدا لها وما أن أبصرها حتى أطلق صوبها عدة أعيرة نارية فأحدث ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من ذلك قتلها، وشرع فى قتل شقيقها المجنى عليه بأن أطلق صوبه أعيرة نارية قاصدا قتله هو الآخر، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، فيما تقدمت تلك الجنايتين جناية أخرى أن المتهم فى ذات المكان وفى رابطة زمنية واحدة وضع النار عمدا فى مبنى مملوك للمجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.