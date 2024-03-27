اليوم السابع
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الرئيس السيسى يستقبل وفد مجلس النواب الأمريكى برئاسة الجمهورى "أوجست فلوجر"

الأربعاء، 27 مارس 2024 01:43 م
الرئيس السيسى يستقبل وفد مجلس النواب الأمريكى برئاسة الجمهورى "أوجست فلوجر" جانب من اللقاء
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة النائب الجمهوري "أوجست فلوجر" رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، وعضوية عدد من نواب الكونجرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

الرئيس السيسى يستقبل وفداً من مجلس النواب الأمريكى برئاسة الجمهوري أوجست فلوجر
الرئيس السيسى يستقبل وفداً من مجلس النواب الأمريكى برئاسة الجمهوري أوجست فلوجر
الرئيس السيسى يستقبل وفداً من مجلس النواب الأمريكى برئاسة الجمهوري أوجست فلوج (1)
الرئيس السيسى يستقبل وفداً من مجلس النواب الأمريكى

 

الرئيس السيسى يستقبل وفداً من مجلس النواب الأمريكى برئاسة الجمهوري أوجست فلوج (2)
لقاء الرئيس السيسى مع مجلس النواب الأمريكى برئاسة الجمهوري أوجست فلوج 

 

الرئيس السيسى يستقبل وفداً من مجلس النواب الأمريكى برئاسة الجمهوري أوجست فلوج (3)
الرئيس السيسى يستقبل ووفد مجلس النواب الأمريكى
 
الرئيس السيسى يستقبل وفداً من مجلس النواب الأمريكى برئاسة الجمهوري أوجست فلوج (4)
الرئيس السيسى يستقبل وفداً من مجلس النواب الأمريكى برئاسة الجمهوري أوجست فلوج

 

الرئيس السيسى يستقبل وفداً من مجلس النواب الأمريكى برئاسة الجمهوري أوجست فلوج (5)
الرئيس السيسى يستقبل وفداً من مجلس النواب الأمريكى برئاسة الجمهوري أوجست فلوج 

 

 






السيسي

الرئيس السيسي

مجلس النواب الامريكي

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