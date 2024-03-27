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الرئاسة: لقاء الرئيس السيسى وفد النواب الأمريكى شهد تأكيد الشراكة بين البلدين

الأربعاء، 27 مارس 2024 01:45 م
الرئاسة: لقاء الرئيس السيسى وفد النواب الأمريكى شهد تأكيد الشراكة بين البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة النائب الجمهوري "أوجست فلوجر" رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، وعضوية عدد من نواب الكونجرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع تأكيد دور الكونجرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب، لاسيما في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.







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مجلس النواب الامريكي

الجمهوريين

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