اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الأمريكية: لا يمكن تحقيق الأهداف الأمنية لإسرائيل بالعمليات العسكرية فقط

الأربعاء، 27 مارس 2024 11:06 ص
الخارجية الأمريكية: لا يمكن تحقيق الأهداف الأمنية لإسرائيل بالعمليات العسكرية فقط ماثيو ميلر
واشنطن (أ ش أ)

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دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين فى غزة.

وأكد ميلر - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الأهداف الأمنية النهائية لإسرائيل لا يمكن تحقيقها فقط من خلال العمليات العسكرية، ولكن أيضا عبر نوع من الحل السياسي مع الشعب الفلسطيني".

وشدد ميلر على أنه يجب معاملة أي معتقل بكرامة وفقا لمبادئ القانون الدولي سواء كان في إسرائيل أو في أي مكان حول العالم.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد ذكرت في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تخلص بعد إلى تقييم نهائي حتى الآن يؤكد انتهاك إسرائيل قوانين الحرب الدولية ، مشيرة إلى أن التقييم لازال مستمرا حتى هذه اللحظة .







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