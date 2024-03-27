اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش السورى يتصدى لهجوم إرهابى فى ريفى إدلب وحلب

الأربعاء، 27 مارس 2024 04:06 م
الجيش السورى يتصدى لهجوم إرهابى فى ريفى إدلب وحلب الجيش السورى
أ ش أ

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تصدت وحدات من الجيش السوري لهجوم شنته مجموعات إرهابية على نقاط عسكرية في ريفي إدلب وحلب وأوقعت في صفوفهم العشرات من القتلى والمصابين.


ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري اليوم الأربعاء قوله، إن وحدات من الجيش السوري العاملة في اتجاه كفر نبل في ريف إدلب الجنوبي تصدت لهجوم عنيف شنته المجموعات الإرهابية مساء أمس وقت الإفطار وبأعداد كبيرة، بالتزامن مع رمايات كثيفة بالقذائف الصاروخية على النقاط العسكرية، مشيرا إلى أن قوات الجيش تمكنت من إفشال الهجوم وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين، ودمرت أسلحتهم وعتادهم.


كما تصدت وحدة من الجيش لهجوم مجموعة إرهابية على إحدى النقاط العسكرية في ريف حلب الشمالي، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصرها.







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