انطلاق حملة النظافة المكبرة لمساجد الاعتكاف استعدادًا للعشر الأواخر

كتب لؤى على

فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة بيوت الله (عز وجل) مبنىً ومعنىً، انطلقت حملة النظافة المكبرة بجميع المساجد والأماكن المخصصة للاعتكاف استعدادًا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 27 / 3 / 2024م ، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الكريم.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أكدت أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمن، وعنوان يعرف به المسلم، حيث يقول الحق سبحانه: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).