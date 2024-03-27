ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارات على الطريق الإقليمى لـ9 أشخاص

كتب: عبد الرحمن سيد

ارتفع عدد المتوفين لـ9 اشخاص وأصيب 8 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص وتريلا وسيارتين ملاكى بالطريق الإقليمى، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى.

كان 6 أشخاص لقو مصرعهم وأصيب 11 آخرين فى حادث تصادم مروع بين عده سيارات على الطريق الأقليمى اليوم الإربعاء، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم عدة سيارات ملاكى مع سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى فى الاتجاه القادم من العاصمة اتجاه حلوان بعد نزلة السخنة، ووجود وفيات ومصابين وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث.

وتقوم سيارات الإسعاف بنقل الجثامين والمصابين إلى المستشفيات، فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حادث تصادم (1)



حادث تصادم (2)