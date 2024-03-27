إعادة محاكمة المتهمة بقتل صديقتها وسماع مرافعة الدفاع

الغربية مصطفى عادل

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية الدائرة الرابعة إعادة محاكمة المتهمة بقتل صديقتها فرح في القضية المعروفة إعلاميًا بـ طالبة طنطا، بعد قيامها بقتل المجني عليها وتقطيع الجثة ووضعها في جوال ونقلها في توك توك لأحد المصارف.

كانت المحكمة قد أحالت المتهمة لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى في إعدامها شنقا، فيما نسب إليها من اتهامات، وبعد ورود الرأي الشرعى المفتي تغيرت هيئة المحكمة التي تنظر القضية، وبناء عليه تقرر إعادة المحاكمة أمام الدائرة الجديدة وسماع مرافعة دفاع المتهمة في القضية.

ترجع الواقعة لعثور الأجهزة الأمنية على جثة مقطعة في جوال ملقاه على جسر مصرف سبرباي بطنطا، وتبين من الفحص أن وراء الواقعة، صديقة المجني عليها، بعد أن خططت لذلك وقامت بقتلها، وتقطيع الجثة ووضعها في جوال ونقلها في توك توك لمكان التخلص منها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة، و احالتها للنيابة العامة للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معها.



