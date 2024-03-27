إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات بطريق إسكندرية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم تريلا وسيارتين نقل أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوجود حادث تصادم أسفر عن مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم 3 سيارات وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.