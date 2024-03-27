اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2024 04:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات بطريق إسكندرية الصحراوى

الأربعاء، 27 مارس 2024 03:33 م
إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات بطريق إسكندرية الصحراوى الحادث
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم تريلا وسيارتين نقل أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوجود حادث تصادم أسفر عن مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم 3 سيارات وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.







أمن الجيزة

اخبار الحوادث

زحام السيارات

حادث مرورى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة